شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس تقع فى غرام كريم فهمى فى فيلم "جارة القمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقع الفنانة ياسمين رئيس فى غرام الفنان كريم فهمى فى أحداث فيلم "جارة القمر"، وتواجه العديد من المواقف بسبب حبها حيث يجسد فهمى دور روائى خلال الأحداث، والعمل ينتمي إلى نوعية الأعمال الرومانسية الاجتماعية.

وانتهى أبطال الفيلم من تصوير جميع مشاهد مدينة سينا الفترة الماضية ومقرر أن يسافر فريق الفيلم إلى مدينة أسوان لاستكمال تصوير المشاهد الأخيرة من العمل هناك، ويستمر التصوير هناك 4 أيام، ويدخل العمل غرف المونتاج والمكساج.

يذكر أن فيلم "جارة القمر" من إخراج هادي الباجوري وتأليف محمود زهران، ومن بطولة ياسمين رئيس وكريم فهمي ومحمد الشرنوبي وبيومي فؤاد وسوسن بدر، وأحمد مالك.

يذكر أن الفنان كريم فهمى يعرض له فيلم "ديدو" ويشاركه فى بطولة العمل كل من الفنان بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو ، سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح، وتدور الأحداث في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الأصبع.