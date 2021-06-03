شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية السينمائى يكرم خالد الصاوى فى دورته الـ37 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، تكريم الفنان خالد الصاوى، فى الدورة الـ37 المقرر انعقادها فى الفترة من 25 سبتمبر حتى 1 أكتوبر المقبل، وذلك عن مجمل أعماله الفنية وثراء تاريخه الفنى.

من جانبه قال الأمير أباظة، رئيس المهرجان، إنه تجمعه صداقة وطيدة مع الفنان خالد الصاوى منذ أيام دراستهما في المعهد العالي للنقد الفني عام 1986، وهو من النجوم الذين يملكون موهبة منذ بداية مشواره الفني بل ويتطور أكثر وأكثر حتى استطاع أن يكون فنانا شاملا قادرا على تقديم كل الأدوار سواء التراجيدي أو الكوميدي أو الرومانسي أو الجاد أو الطيب أو الشرير، فكل عام يطل علينا من خلال السينما والتلفزيون بأدوار تجعلنا نثق فيه، كما نحرص على تقديم كتاب يتناول مسيرته الفنية للكاتبة ناهد صلاح سيتم توزيعه أثناء الدورة.

بينما أعرب الفنان خالد الصاوى، عن سعادته بتكريمه في مهرجان عريق مثل الإسكندرية السينمائي، مؤكدا أن التكريم دائما ما يحمل طابعا خاصا بالنسبة لأي فنان، ويكون أكبر دليل على أنه يسير في الطريق الصحيح من ناحية جودة الأعمال التي يقدمها، بالإضافة إلى عشقه لمحافظة الإسكندرية التي تحتوي على العديد من المعالم الأثرية التاريخية المهمة.

وأوضح الصاوي، أنه قرر عرض فيلمه "للإيجار" للمخرج إسلام بلال أثناء دورة المهرجان والذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائي، بالإضافة إلى أفلام أخرى سيختارها للعرض لم يقررها بعد، مشيرا إلى أن هناك أعمالا كثيرة يعتز بها ويتمنى عرضها لأن كل فيلم قدمه على مدار مشواره الفني له ذكريات معه.