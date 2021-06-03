شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز يحيى ذكرى ميلاده والده: أغلى وأحن قلب خلقه ربنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الفنان محمد محمود عبد العزيز، ذكرى ميلاد والده النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز، التى توافق غدا الجمعة، 4 يونيو، مؤكدا أنه كان أغلى وأحن قلبه خلقه الله.

ونشر عبد العزيز، عبر حسابه على فيس بوك، صورة مركبة مع والده الراحل، صحبها بتعليق: "بكره إن شاء الله 4 يونيو 2021، 4 يونيو 1946 يوم ولادة محمود عبد العزيز، يوم ولادة روحى قبل ميعادها بسنين كتير، النهاردة حضرتك بقا عندك 75 سنة بالتمام والكمال، كل سنة وحضرتك طيب وبخير وفى مكان أحسن وأحلى من هنا بكتير، يا أغلى وأحن قلب خلقه ربنا، يا أبويا وأخويا وابنى وصاحبى وكل حاجة حلوة خلقها ربنا، أتمنى تكون هديتى عجبت حضرتك، إلى اللقاء يا واحشنى بزيادة".





وسبق شارك الفنان محمد محمود عبد العزيز، متابعيه وجمهوره، بصورة تجمعه مع والده الراحل النجم محمود عبد العزيز، والنجم الكبير الراحل سمير غانم، وشقيقه الفنان كريم محمود عبد العزيز، عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام".

ويبدو من الصورة التي نشرها عبد العزيز، أنها التُقطت منذ وقت قصير قبل وفاة والده، وبحضور النجم الراحل سمير غانم الذى رحل عن عالمنا يوم الخميس الماضي عن عمر يناهز الـ84 عاما بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكتب عبد العزيز على الصورة: "صوره من زمن كانت الضحكة فيه بتترسم على وشوشنا من غير مجهود، اللى قبلينا قالوا الزمن بينسّى وقالوا إن الحزن بيتولد كبير وبيصغر مع مرور الزمن، واضح إن الزمن اتغير.. الزمن ما نسانيش حاجة، وحزني اللى اتولد كبير، مع الزمن بيكبر ما بيصغرش، الحمد لله على كل حال، اللهم لا اعتراض، اللهم ارحم كل من رحلوا عنا وارحمنا وصبر قلب كل موجوع واشفى كل مريض ورد كل غائب وفرح كل حزين وفك كرب كل مكروب ولا تردنا إليك الا وأنت راض عنا يا رب العالمين.. أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا وللنجم الكبير سمير غانم ولكل من رحلوا عنا".