مهرجان كان السينمائي برعاية نجوم هوليوود.. وكورونا العائق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس مهرجان كان السينمائي، بيير ليسكور، القائمة الرسمية التي ستتنافس في الدورة القادمة من المهرجان، والتي جاءت غنية بالنجوم.

وتقام الدورة الـ 74 من المهرجان، من 6 وحتى 17 يوليو/تموز المقبل، وسط تشوق من عشاق السينما والجمهور على حد سواء إثر إلغاء الدورة السابقة بسبب تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19).

ووفقًا لموقع "ذا هوليوود ريبوتر" الأمريكي، يقام المهرجان بحضور كبار صناع السينما في هوليوود والعالم، وعلى رأسهم المخرج ويس أندرسون.





وأعلن أندرسون افتتاح فيلمه المرتقب The French Dispatch (الوفد الفرنسي) في المهرجان، بحضور أبطال الفيلم: تيموثي شالاميه والفائزة بالأوسكار فرانسيس مكدورماند وبيل موري.

وذكر الموقع، أن قائمة الأفلام الرسمية تتضمن: Stillwater (مياه راكدة) للنجم الأمريكي مات ديمون، وفيلم Mothering Sunday العائلي، من بطولة الفائزة بالأوسكار أوليفيا كولمان وجوش أكونور وكولين فيرث.





وأشار الموقع إلى أن تواجد نجوم كبار في المهرجان، لا يغني عن وجود تخوفات من إقامة الحدث في ظل وجود جائحة كورونا.

وأوضح، أن تعقيدات وقيود السفر في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا قد تحول دون سفر هؤلاء النجوم إلى فرنسا.

وتأتي هذه المخاوف بعد إعلان فرنسا حجر المسافرين من بريطانيا لمدة 7 أيام فور وصلوهم، إضافةً إلى اشتراطها وجود أسباب قهرية للمسافرين للتواجد في البلاد في هذه الآونة.

وتابع الموقع، أن هناك أمل أن تضع الحكومة الفرنسية في اعتبارها ظروف المهرجان وتسمح بتسهيل إجراءات السفر.