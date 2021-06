كوينتن تارانتينو يعلن اعتزاله الإخراج رسميا.. العاشر هو الأخير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المخرج الأمريكي كوينتن تارانتينو اعتزاله الإخراج، مؤكدًا أن فيلمه العاشر Once Upon A Time.. In Hollywood film هو الأخير.

وسبق ووعد "تارانتينو" الجمهور، أن يكون فيلمه العاشر (حدث ذات مرة في هوليوود) الأخير بسبب رغبته في ألا يخذل الجمهور.

ووفقًا لموقع "NME" الأمريكي، قال المخرج إن أغلب المخرجين يقدمون عملًا أخيرًا سيئًا، لذلك لم يرغب في أن يكون واحدًا منهم.

وأضاف: "عادة ما يكون آخر أعمال المخرجين أسوأهم، هذا هو حال المخرجين من العصر الذهبي، الذين انتهى بهم المطاف إلى تقديم آخر أعمالهم بينما هما في الستين أو السبعين من عمرهم".

,وأشار إلى أن التقليد استمر مع المخرجين الجدد الذين قدموا آخر أفلامهم في الـ 80 أو الـ 90 من عمرهم وجميعهم فشلوا.





وأوضح "تارانتينو" أن قراره ينبع من إيمانه أن إنهاء مسيرة فنية بفيلم لائق هو حدث نادر، أما إنهائها بفيلم جيد -كما في حالته- هي ظاهرة.

وقال: "لا أحتاج إلى تقديم فيلم آخر، أنا سعيد بما آلت إليه الأمور في فيلمي الأخير.

وفيلم "حدث ذات مرة في هوليوود، بطولة براد بيت وليوناردو دي كابريو، ويدور حول ممثل تلفزيوني ومؤدي الحركات الخطرة الخاص به يجاهدان للعودة للأضواء بينما يلفظ العصر الذهبي في هوليوود أنفاسه.