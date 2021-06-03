"إنديانا جونز 5" يتحدى الأشباح.. التصوير في قلعة مسكونة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف صناع فيلم Indiana Jones (إنديانا جونز) بدء تصوير الجزء الخامس من السلسلة في أكثر قلعة مسكونة في بريطانيا.

ووفقًا لموقع "ميرور" البريطاني، يبدأ تصوير فيلم "إنديانا جونز" في قلعة بامبورج بمقاطعة نورثمبرلاند في شمال شرق إنجلترا الأسبوع المقبل.

ونقل الموقع عن خبراء، أن التصوير في القلعة سيكون أكبر تحدي يواجه صناع إنديانا جونز وبطل السلسلة هاريسون فورد، لأن من المعروف عن القلعة كونها مسكونة.





وذكر الموقع، أن الجزء الخامس سيتناول قصة شبح السيدة الوردية "بينك ليدي"، التي حبست في العصور الوسطى بعد أن هجرها حبيبها من أجل عدوتها.

وأضاف الموقع، أن بعض أفراد طاقم التصوير أبدوا تخوفًا وترددًا من التصوير في القلعة بسبب سمعتها الشهيرة.

وأشار الموقع، إلى أن تصوير الفيلم بدأ منذ قرابة 18 شهرًا وما زال مستمًرا، وهو ما يبشر بعمل ضخم يستحق تشوق الجمهور لمشاهدته.

ويأتي الجزء الخامس من سلسلة إنديانا جونز بعد غياب، إذ صدر آخر أجزاء السلسلة Kingdom Of The Crystal Skull عام 2008.

الفيلم من بطولة هاريسون فورد ومادس ميكلسن وإخراج جيمس مانجولد، ومن المتوقع طرحه في 2022.



