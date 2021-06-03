شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى أول المتعاقدين على فيلم "كوزمو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى سرية تامة تعاقد النجم خالد النبوى مع المنتج وليد منصور على المشاركة فى بطولة فيلم "كوزمو"، تأليف هشام هلال، وإخراج حسين المنباوى، وجارى حاليا التعاقد مع باقى أبطال الفيلم.

ويعتمد الفيلم على 8 نجوم، حيث يقوم على البطولة الجماعية، من تأليف هشام هلال، وإنتاج وليد منصور، وتدور أحداثه فى إطار من التشويق والأكشن عن رحلة بطل لأخذ ثأر شخصى، عندما يكتشف بعد سنوات طويلة حقيقة مقتل والده، فتتغير حياته ويسعى للانتقام وأخذ ثأره.

وكان المؤلف هشام هلال والمنتج وليد منصور قد قدما فيلم "كازابلانكا"، منذ عامين، وحقق الفيلم نجاحا جماهيريا كبيرا.

وكانت آخر أعمال المخرج حسين المنباوى التى عرضت فعليا على الشاشة، مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال، والذى عرض خلال موسم رمضان قبل الماضى، من تأليف هانى سرحان.