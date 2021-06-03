شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 33 يوما من معاناة دلال عبد العزيز بالمستشفى بعد الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش الفنانة دلال عبد العزيز، أصعب فترات حياتها، على مدار 33 يوما، منذ دخولها المستشفى بسبب إصابتها بفيروس كورونا، ثم تدهور الحالة الصحية لزوجها ورفيق عمرها الفنان سمير غانم، قبل وفاته مؤخرا، وعدم معرفتها بما حصل له خوفا من تأثير ذلك عليها.

وخلال السطور التالية نسلط الضوء على أهم المحطات التي مرت بها خلال الـ 33 يوما الماضيين، مثلما يظهر في التقرير التالي.



دلال عبد العزيز

دخول دلال عبد العزيز وسمير غانم المستشفى

30 إبريل

فى نهاية شهر إبريل، ومع آخر أيامه تسبب خبر دخول سمير غانم ودلال عبد العزيز المستشفى فى حالة كبيرة من الذعر من جانب محبيهما، وكانت الأيام التالية لدخول المستشفى أكثر خوفا عليهما خاصة بالنسبة للفنان الراحل سمير غانم التي تدهورت صحته بصورة كبيرة.

20 مايو ووفاة رفيق العمر

20 مايو رحيل الفنان سمير غانم، بعد إصابته بكورونا مسببا حالة كبيرة من الحزن.



سمير غانم

دلال عبد العزيز لا تعلم بوفاة سمير غانم

تتواصل معاناة دلال عبد العزيز، مع نشر الفنانة إيمي سمير غانم صورة مؤثرة من خارج غرفة والدتها داخل المستشفى التي تعالج فيه من تبعات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، واحتوت الصورة التي نشرتها إيمى سمير غانم عبر خاصية "ستورى" بموقع إنستجرام على عبارة مؤثرة تم كتابتها على ورقة وعلقت على باب غرفة دلال عبد العزيز: "المريضة لا تعلم أي شيء عن زوجها" في إشارة إلى عدم إخبارها بوفاة الفنان سمير غانم منذ أيام حتى لا يؤثر ذلك على صحتها النفسية".