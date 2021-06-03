إيرادات الأربعاء.. "أحمد نوتردام" الأول و"ماما حامل" يتفوق على "ديدو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي خمسة أفلام، هي: "أحمد نوتردام"، "ماما حامل"، "ديدو"، "ثانية واحدة" و"للإيجار"، وحققت الأفلام الخمسة مجتمعة أمس الأربعاء 2 يونيو 526 ألفا و503 جنيهات، موزعة على النحو التالي..

أحمد نوتردام

حصل على المركز الأول فيلم "أحمد نوتردام"، بعد تحقيقه 171 ألفا و66 جنيها.

"أحمد نوتردام" تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، غادة عادل، حمدي الميرغني.

ماما حامل

وفاز بالمركز الثاني فيلم "ماما حامل"، محققًا 167 ألفًا و705 جنيهات.

"ماما حامل" تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، سامي مغاوري، محمد سلام، نانسي صلاح، هدى الأتربي.

ديدو

في المركز الثالث يأتي فيلم "ديدو" محققًا 153 ألفا و711 جنيها.

فيلم "ديدو" تأليف كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، بطولة كريم فهمي، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، نور قدري، أحمد فتحي.

ثانية واحدة

واحتل المركز الرابع فيلم "ثانية واحدة"، والذي حقق 31 ألفًا و113 جنيها.

"ثانية واحدة" تأليف مصطفى حمدي، وإخراج أكرم فريد، ويشارك في بطولته دينا الشربيني، مصطفى خاطر، سوسن بدر وفتحي عبدالوهاب، محمود حميدة.

للإيجار

وجاء في الترتيب الخامس والأخير، فيلم "للإيجار" والذي حقق 2908 جنيهات.

"للإيجار" بطولة خالد الصاوي ومحمد سلام وياسر الطوبجي وعصام السقا وهايدي رفعت، وإنتاج محمد دياسطي، وتوزيع شركة سينرجي فيلميز ومن إخراج وتأليف إسلام السيد بلال، ومدير تصوير رامي سالم.