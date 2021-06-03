فنانون ومشاهير يعلقون على أزمة الحجز على أموال محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تفاعل عدد من نجوم الفن مع أزمة الفنان محمد رمضان التي كشف عنها خلال الساعات الماضية بشأن الحجز على أمواله، وذلك عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي .

وعلقت الفنانة ياسمين صبري على فيديو محمد رمضان، وكتبت: "ضحكتني".

فيما كتبت الفنانة رانيا يوسف: "ليه؟ .. إيه الأسباب.. غريبة جدًا"، وكتب عادل مجدي كامل، عبر إنستجرام: "عالمي".

وكتب شادي شامل: "إيه الحرب دي يا ابني.. ربنا معاك يا محمد".

وكتب عصام كاريكا: "معرفتش إيه السبب؟".

فيما كتبت الفنانة ناهد عفيفي: "ليه كدة..لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله".

وكان الفنان محمد رمضان، نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، قال خلاله إنه تم الحجز على أمواله.

وأضاف "رمضان": "صحيت النهاردة على تليفون من البنك، بيقولي أستاذ محمد رمضان الدولة تحفظت على فلوسك، قلتله مفيش مشكلة أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي".

وتابع: "الشعبيين اللي قد حالاتي قد ما بيحطوا في البنك قد ما بيسيبوا في بيوتهم، مستورة، وصباح الخير يا مصر".

بينما كتب "رمضان" تعليقا على الفيديو: "أنا ومالي ملك بلدي وأهل بلدي، اللهم لا اعتراض".

كان آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "موسى" بطولة سمية الخشاب، سيد رجب، رياض الخولي، ومن إخراج محمد سلامة.

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