هل تنبأ بالحجز على أمواله في "فيرساتشي"؟.. تفاصيل أزمات أموال محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلن الفنان محمد رمضان اليوم الخميس 3 يونيو، وجود قرار بالحجز على أمواله، في فيديو عرضه عبر صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، والمفارقة هنا أن ذلك القرار يأتي بعد طرح الفنان المثير للجدل كليب أغنية "فيرساتشي بيبي"، التي تضمنت الكلمات الآتية "في البنك بيسألوا من أين لك هذا، مبردش عليهم غلاسة بغلاسة، ورق كتير هات اساتك ودباسة".

وأثار الفنان محمد رمضان ضجة واسعة الفترة الماضية، وخاصة عقب صدور حكم قضائي بتغريمه 6 ملايين جنيه لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، إذ قام بنشر فيديو عبر صفحاته في مواقع التواصل، وهو يلقي الأموال بلا مبالاة داخل حمام السباحة.

ومع الضجة التي أثارها الفيديو، وجه الإعلامي عمرو أديب عبر برنامجه "الحكاية" انتقادات لاذعة للفنان محمد رمضان، وقال "الناس مش لاقية فلوس وإنت بترميها حتى لو مزيفة.. اللي فاكرينه موسى طلع فرعون".

ومع تصاعد الخلاف الذي وصل إلى حد رفع أديب دعوى قضائية ضده، قال الفنان محمد رمضان خلال ظهوره في برنامج مساء dmc، إن الفيديو الذي أثار الجدل، كان فكرة طرحها عليه أحد المخرجين الهنود.

وكانت الأيام الماضية شهدت تردد أخبارا تفيد بوجود خلاف مالي مع الفنان المغربي سعد لمجرد، وحذف كليب أغنية "إنساي" من موقع يوتيوب، بناء على طلب لمجرد، بسبب عدم التزام محمد رمضان بسداد مستحقاته المالية عن نسب المشاهدات التي وصلت إلى 200 مليون، ونفى رمضان ولمجرد وجود أي خلافات بينهما.

ويعد الفنان محمد رمضان الأكثر إثارة للجدل بسبب ظهوره المتكرر داخل طائرة خاصة، وكذلك بجوار أسطول سياراته الفارهة.

وأعلن الفنان محمد رمضان عبر فيديو نشره على صفحاته في مواقع التواصل عن تفاصيل أحدث أزماته، وقال إنه تلقى صباح اليوم اتصالا هاتفيا من موظف في أحد البنوك لتبليغه أنه تم الحجز على أمواله، مؤكداً أنه هو وماله مِلك بلده وأهل بلده".

وأضاف أن "الشعبيين والفلاحين والصعايدة قد ما يحطوا في البنك على قد ما بيسيبوا في بيوتهم.. مستورة"

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