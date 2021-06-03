بعد خضوعه لجراحة في القدم.. تطورات الحالة الصحية للشاعر أمل الطائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يستعد الشاعر الغنائي أمل الطائر لمغادرة المستشفى اليوم الخميس، بعد خضوعه لجراحة في القدم، إثر معاناته من القدم السكري.

زوجة الشاعر أمل الطائر في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، قالت:"الحمد لله حالته في تحسن بعد إجراء الجراحة، ومن المقرر خروجه اليوم من المستشفى، ومواصلة العلاج في المنزل".

وأعلنت زوجة الشاعر مساء الثلاثاء الماضي عن نقله إلى إحدى المستشفيات في المعادي، وعبر صفحته في موقع فيس بوك كتبت، " تم نقل الشاعر أمل الطائر لمستشفى الياسمين بالمعادي لإجراء نفس العملية الجراحية اللي تمت قبل سابق فى القدم الأخرى أسألكم الدعاء".

وعانى الشاعر الكبير على مدار العام الماضي من عدة أزمات صحية إثر إصابته بالقدم السكري، إذ تم تركيب قسطرة وبالون تسليك شرايين القدم في مارس الماضي، وأصيب قبل ذلك بجلطات بالمخ، وسيولة الدم، وخضع لعملية جراحية.

الشاعر أمل يعد من رواد كتابة الأغنية الشعبية، كتب ما يزيد عن الـ 700 أغنية، وكتبت أغانيه شهادات الميلاد الفني لنخبة من نجوم الأغاني الشعبية، ومنهم حكيم الذي غنى من كلماته ،نار، نظرة، بيني وبينك، أفرض، السلاموا عليكوا، الحق عليه، ابوسه، وغيرها.

وغنى من كلمات الطائر كل من محرم فؤاد، هاني شاكر، أنغام، هيفاء وهبي، عبد الباسط حمودة، حسن الأسمر، حمادة هلال، محمد هنيدي، سامو زين، طارق الشيخ وأخرون.