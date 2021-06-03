ورم على البنكرياس ودعامات".. آخر ما كتبته الفنانة الراحلة تحية حافظ عبر "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحلت عن عالمنا اليوم الخميس، الفنانة تحية حافظ، بعد صراع مع المرض.

وكان آخر ما كتبته الفنانة الراحلة عبر حسابها بموقع فيسبوك، منشورا تكشف من خلاله تطورات حالتها الصحية، وقالت: "الحمدلله والشكر لله، شكرا شكرا شكرا أصدقائي الأعزاء، للأسف الشديد مازلت مريضة، بعد الإشاعة والرنين والتحاليل وجدوا الأطباء ورم حميد الحمد لله على البنكرياس، ورم حجمه كبير ضغط على الكبد، مما أدى إلى ارتفاع عالي جدا في نسبة الصفراء لدي".

وتابعت: "اضطررت إلى عملية منظار وتركيب دعامتين لرفع الورم عن الكبد، ومازلت أتألم وتعبانة جدا لأن الورم والدعامات عاملين ضيق وانسداد، وبالتالي لا آكل واخذ مسكنات لكي لا أشعر بآلام".

واختتمت حديثها قائلة: "أسأل الله العظيم رب العالمين أن يشفيني ويشفي كل مريض يارب العالمين وأسألكم الدعاء لي ولكل مريض، شكرا من كل قلبي أحبكم وتأثرت بسؤالكم، واهتمامكم ودعائكم لي بظهر الغيب، أدعوا الله أن يديم عليكم الصحة والعافية لكم ولأسرتكم".

الفنانة تحية حافظ شاركت في عدد من الأعمال الهامة أبرزها "ليالي الحلمية"، "أرابيسك"، "أيام الرعب"، "القضاء في الإسلام"، "أولاد الأصول"، وكان آخر أعمالها مسلسل "المسداوية" عام 1998، لتعلن اعتزال الفن بعدها.