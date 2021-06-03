أسباب التحفظ على أموال الفنان محمد رمضان.. التفاصيل الكاملة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت صحف محلية مصرية، أن قضية الطيار الراحل أشرف أبواليسر لها علاقة مؤكدة بالحجز على أموال الفنان المصري محمد رمضان.

وكان الطيار الراحل أشرف أبواليسر، دخل في نزاع قضائي مع "رمضان" بعد نشر الأخير لصورة له داخل قمرة قيادة طائرة يقودها الأول، ما تسبب في فصه من عمله ومنع من ممارسة الطيران طوال حياته، لعدم التزامه بالقوانين الدولية.

وقالت مصادر قضائية مصرية، الخميس، أن قرار تجميد أرصدة الفنان محمد رمضان يرجع لتنفيذ حكم قضائي خاص بقضية الطيار الراحل أشرف أبواليسر، حسب صحيفة "المصري اليوم".

وكان الطيار الراحل حصل قبل وفاته بأيام قليلة على حكم بالتعويض ضد محمد رمضان قيمته 6 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعويض بـ25 مليون جنيه، وبناء عليه أخطرت إحدى الجهات القضائية إدارة البنك بتنفيذ الحكم عقب إصدار المحكمة الاقتصادية توجيها للبنك التجارى الدولى cib، لتنفيذ الحكم والحصول على التعويض.

وكان الفنان المصري محمد رمضان، قال، الخميس، إنه جرى التحفظ على أمواله داخل بنك شهير بالقاهرة، حسب ما أعلن عبر حسابه على موقع "أنستقرام".

ونشر محمد رمضان فيديو يعلن من خلاله تحفظ الدولة على أمواله مصحوبا بتعليق: "أنا ومالي مِلك بلدي وأهل بلدي، اللهم لا اعتراض".

وقال محمد رمضان في الفيديو: "صحيت النهاردة من تليفون على تليفون من البنك يقولي الدولة تحفظت على فلوسك، قولتله أنا وفلوسي وبيوتي ولحم أكتافي ملك بلدي وأهل بلدي إيه المشكلة يعني".

وأضاف: "بيقولوا لي عشان ماتتحطش في موقف محرج لما آجي أستخدم الفيزا ومالاقيش فلوس.. قولتله الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة اللي زي حالاتي قد ما بيحطوا في البنك قد ما بيسيبوا في بيوتهم، مستورة صباح الخير يا مصر".