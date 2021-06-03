شكرا لقرائتكم خبر عن السينما المغربية فى المسابقة الرسمية لمهرجان كان بفيلم نبيل عيوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت إدارة مهرجان "كان" السينمائي، فيلم المخرج المغربي نبيل عيوش Casablanca Beats "إقاعات كازابلانكا"، للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان ضمن دورته الـ74، وتدور أحداث الفيلم في المركز الثقافي بالدار البيضاء، حول مجموعة من فناني الهيب هوب الشباب.



نبيل عيوش

وتعود السينما المغربية إلى المنافسة الرسمية خلال الدورة الجديدة من المهرجان الذي ستنطلق فعالياته يوم 6 يوليو إلى 17 يوليو، بعد غياب طويل عن المشاركة في المسابقة الرسمية، حيث اقتصرت مشاركات الأفلام المغربية خلال السنوات الأخيرة، في فقرات وفئات أخرى ضمن المهرجان مثل "نظرة ما" و "أسبوعي المخرجين".

ويشارك في المسابقة الرسمية الافلام

Annette، ليوس كاراكس (افتتاح الفيلم الليلي)

Flag Day: شون بن

Tout S’est Bien Passé ، فرانسوا أوزون

A Hero: أصغر فرهادي

Tre Piani,: ناني موريتي

Titane: جوليا دوكورنو

The French Dispatch,: ويس أندرسون

Red Rocket: شون بيكر

Petrov’s Flu,: كيريل سيريبرينكوف

France,: برونو دومون

Nitram,: جاستن كورزل

Benedetta,: بول فيرهوفن

La Fracture: كاثرين كورسيني

The Restless يواكيم لافوس

Lingui,: محمد صالح هارون

The Worst Person In The World: يواكيم ترير

Bergman Island,: ميا هانسن-لوف

Drive My Car: ريوسوكي هاماجوتشي

Ahed’s Knee: نداف لابيد

Casablanca Beats,: نبيل عيوش

Compartment No: جوهو كوزمانين

The Story Of My Wifeإلديكو إنيدي

خارج المسابقة الرسمية

De Son Vivant

Stillwater

The Velvet Underground

Bac Nord,

Aline,

Emergency Declaration,

After Yang

Blue Bayou

Bonne Mère

Commitment Hasan

Freda

House Arrest

The Innocents

Lamb

Moneyboys

Noche de Fuego

Un Monde

شاشات منتصف الليل

Bloody Oranges,: جان كريستوف موريس

العروض الاولي بكان

Evolution

Cow

Mothering Sunday

Love Songs For Tough Guys

In Front Of Your Face

Hold Me Tight

Deception

عروض خاصة بالمهرجان

H6,

Black Notebooks

Mariner Of The Mountains

JFK Revisited: Through The Looking Glass