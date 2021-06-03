شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد يظهر فى كل أفلام موسم عيد الفطر وحمدى الميرغنى ينافس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت دور العرض السينمائية عدداً من الأفلام على مدار الثلاثة أسابيع الماضية وتحديداً منذ أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد عودة موسم عيد الفطر هذا العام، حيث تم إلغائه العام الماضي بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويعرض في السينمات حالياً 5 أفلام 3 انطلقوا مع أول أيام العيد وفيلم الأسبوع الماضي وآخر طرح أمس الأربعاء.

وتشهد الأفلام المعروضة في السينمات حالياً تواجد الفنان بيومى فؤاد في 4 أفلام، وينتظر عرض فيلم خامس منتصف الشهر الجارى، إلا أن اللافت للانتباه هو منافسة الفنان حمدى الميرغنى له بالمشاركة في 3 أفلام معروضة أيضاً في هذا الموسم بل وتجمع الثنائى سوياً.



بيومى فؤاد وحمدى الميرغنى

يشارك بيومى فؤاد في فيلم أحمد نوتردام" مع رامز جلال وغادة عادل وخالد الصاوى وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وفيلم "ديدو" مع كريم فهمى وحمدى الميرغنى وأحمد فتحى ومحمد ثروت وهدى المفتى وتأليف كريم فهمى وإخراج عمرو صلاح، وفيلم "ثانية واحدة" مع دينا الشربينى ومصطفى خاطر وعدد من ضيوف الشرف وإخراج أكرم فريد.

ويقدم بيومى فؤاد فيلماً رابعاً هو "ماما حامل" مع ليلى علوى وحمدى الميرغنى ومحمد سلام وهدى الاتربى وهدى مجد وإخراج محمود كريم هذا بالإضافة إلى فيلم الشنطة الذى يقوم بيومى ببطولته ومقرر طرحه يوم 15 يونيو الجارى، أما حمدى الميرغنى فيعيش هو الآخر حالة من النشاط السينمائى، يشارك في 3 أفلام بالموسم ينافس بهم بيومى فؤاد ويجتمع معه فيهم، وهما "أحمد نوتردام" و"ديدو"، إضافة إلى مشاركته أيضاً فى فيلم "ماما حامل"



حمدى الميرغنى وبيومى فؤاد

يذكر أن الثنائى بيومى فؤاد وحمدى الميرغنى يجتمعان في فيلم جديد وهو "تماسيح النيل"بطولة مصطفى خاطر وحمدى الميرغنى وخالد الصاوى وكريم عفيفى وويزو ومحمد ثروت وعدد آخر من الفنانين تأليف لؤى السيد وإخراج سامح عبد العزيز، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي.