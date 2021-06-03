في المحاولة الخامسة لإنعاشه .. نجل خالد سامي يكشف عن عودة والده للحياة بعد توقف قلبه عن النبض

كتب امير فتحي في الخميس 3 يونيو 2021 05:48 مساءً - كشف ” تركي سامي ” نجل الفنان السعودي ” خالد سامي ” عن تطورات الحالة الصحية لوالده والتي شهدت تدهورا خلال الساعات الماضية بعد توقف قلبه عن النبض وعودته إلى الحياة مجددا بعد 5 محاولات لإنعاشه .

فكتب نجل خالد سامي في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر : ” اليوم كنت بفقد أبوي وربي لطف الحمدلله .. وقف عنده القلب ورجع بعد خامس محاولة لإنعاشه وإنقاذ حياته والحمد لله رجع القلب ينبض ” .

وتابع : ” ولكن الآن والدي غايب عن الوعي بانتظار النتائج والله يعديها علينا على خير، ..ما في كلام يوصف مشاعري حاليًا لكن والدي بأمس الحاجة لدعواتكم ” .

وأعادت ” عائدة العتيبي ” زوجة الفنان خالد سامي نشر تغريدة إبنها وكتبت في تعليقها عليها : ” الحمد لله على كل حال .. اللهم إني اسألك الرضا بما قسمته لنا واسألك يا الله برحمتك وقدرتك أن تشفي خالد سامي وجميع مرضى المسلمين .. آمين ” .