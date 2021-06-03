كتب امير فتحي في الخميس 3 يونيو 2021 05:48 مساءً - كشف ” تركي سامي ” نجل الفنان السعودي ” خالد سامي ” عن تطورات الحالة الصحية لوالده والتي شهدت تدهورا خلال الساعات الماضية بعد توقف قلبه عن النبض وعودته إلى الحياة مجددا بعد 5 محاولات لإنعاشه .
فكتب نجل خالد سامي في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر : ” اليوم كنت بفقد أبوي وربي لطف الحمدلله .. وقف عنده القلب ورجع بعد خامس محاولة لإنعاشه وإنقاذ حياته والحمد لله رجع القلب ينبض ” .
وتابع : ” ولكن الآن والدي غايب عن الوعي بانتظار النتائج والله يعديها علينا على خير، ..ما في كلام يوصف مشاعري حاليًا لكن والدي بأمس الحاجة لدعواتكم ” .
وأعادت ” عائدة العتيبي ” زوجة الفنان خالد سامي نشر تغريدة إبنها وكتبت في تعليقها عليها : ” الحمد لله على كل حال .. اللهم إني اسألك الرضا بما قسمته لنا واسألك يا الله برحمتك وقدرتك أن تشفي خالد سامي وجميع مرضى المسلمين .. آمين ” .
كانت هذه تفاصيل خبر في المحاولة الخامسة لإنعاشه .. نجل خالد سامي يكشف عن عودة والده للحياة بعد توقف قلبه عن النبض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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