“شكله حاطط فلوس في حمام السباحة”.. مي العيدان تسخر من الحجز على اموال محمد رمضان

كتب امير فتحي في الخميس 3 يونيو 2021 05:48 مساءً - سخرت الاعلامية الكويتية مي العيدان من اعلان الفنان المصري محمد رمضان عن قيام الدولة المصرية بالتحفظ على امواله وتأكيده ان لديه اموال في منزله.

وقالت مي العيدان، عبر حسابها على انستغرام، تعليقا على كلام محمد رمضان: “التحفظ على أموال محمد رمضان . . قاعد يعترف ان عنده فلوس في بيته . . شكله حاطط فلوس في حمام السباحه

”.

وكان محمد رمضان قد أعلن، عبر فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد البنوك يخبره فيه أن الدولة تحفظت على أمواله لدى البنك، دون أن يذكر رمضان السبب وراء ما جرى ومدى صحته.

لكنه أشار إلى كونه رد على موظف البنك قائلا: “أنا وفلوسي وبيوتي ولحم اكتافي ملك بلدي.. وملك أهل بلدي”، ليخبره الموظف أنه أطلعه على الأمر كي لا يقع في موقف محرج حال استخدام البطاقات الشرائية ولا يجد فيها رصيدا.

فرد عليه رمضان بأن الأشخاص الذين ينتمون إلى الطبقة الشعبية عادة ما يحتفظون بأموال في منزلهم تعادل ما يضعونه في البنوك، ليختتم الفيديو قائلا “مستورة.. صباح الخير يا مصر”.

يذكر انه لم يتم تأكيد خبر الحجز على اموال محمد رمضان من اي مصدر رسمي حتى الان.