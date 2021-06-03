كتب امير فتحي في الخميس 3 يونيو 2021 05:48 مساءً - علقت الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” على خبر عودة الفنانة ” شريهان ” إلى الأضواء والفن من جديد بعد فترة غياب دامت لسنوات طويلة .
فكتبت شيرين في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر معربة عن سعادتها فقالت : ” حكاية شيريهان اللي بتحصل في تاريخ الفن مرة واحدة بس كملت دلوقتي بإرادتك وبنجاحك ورجوعك للفن اللي ياما امتعتينا بيه ” .
وتابعت : ” شكرا شيريهان على مشاعر صحتيها فينا من تاني .. بحبك ومستنياكي أنا وكل الوطن العربي ” .
يذكر أن المستشار ” تركي آل الشيخ ” رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية كان قد أعلن عن عودة شريهان إلى المسرح في عمل مميز سيتم عرضه على منصة شاهد .
فقال : ” ترقبوا .. عودة النجمة الكبيرة شريهان للأضواء بعد غياب سنين في عمل مميز على منصة شاهد برعاية هيئة الترفية السعودية ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عبد الوهاب لشريهان : ” مستنياكي أنا وكل الوطن العربي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.