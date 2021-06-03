أول تعليق من البنك بعد إعلان محمد رمضان التحفظ على أمواله

محمد الفلاح - الخميس 3 يونيو 2021

قال مصدر رفيع المستوى بالبنك المذكور في فيديو الفنان محمد رمضان، الذي نشره على «إنستجرام»، اليوم الخميس، والذي أعلن خلاله التحفظ على أمواله، إن البنك لا يزال يبحث في قوائم العملاء المتحفظ على أموالهم، مشيرًا إلى أنه «خاصة أن البنك تأتيه قائمة تضمن مئات العملاء».



وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الخميس، أنه «من الطبيعي إرسال بلاغ من النيابة العامة أو مكتب النائب العام في حالات التحفظ على الأموال داخل البنوك وغالبًا ما يتم الإعلان عنها قبل إبلاغ البنوك».

وتابع: «نحن نبحث الآن عن اسم محمد رمضان سواء بالاسم الفني أو غيره للتأكد من القائمة، خاصة أنه لم تبلغنا الجهة المعنية بما نشره محمد رمضان في الفيديو».

كان الفنان محمد رمضان أعلن تحفظ الدولة على أمواله بأحد البنوك الخاصة، مشيرًا إلى من أبلغه بذلك موظف البنك.

ونشر محمد رمضان فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير «انستجرام» وقال: «صباح الخير صحيت النهارده من النوم على تليفون من أحد البنوك بيبلغوني إن الدولة اتحفظت على فلوسي ورديت عليهم وقولتلهم أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك البلد، فرد عليا أنا قولت أبلغك عشان لو حبيت تشتري حاجة متتعرضش لموقف محرج، فقولتله الفلاحين والصعايدة والناس اللي زيي قد ما بيسيبه في البنك بيسيبوا في بيوتهم.. مستورة».

وطرح محمد رمضان الأسبوع الماضي أغنية فيرستشي، وتقول كلماتها: «في البنك بيسألوا من أين لك هذا مبردش عليهم غلاسة بغلاسة ورق كتيرهات أساتك ودباسة»