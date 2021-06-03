محمد رمضان يعلن التحفظ على أمواله .

محمد الفلاح - الخميس 3 يونيو 2021

أعلن الفنان محمد رمضان، منذ قليل، عبر حسابه الشخصي «إنستجرام»، أنه تم التحفظ على أمواله.



وقال محمد رمضان في فيديو تم نشره على حسابة الشخصي، إنه تلقي صباح اليوم اتصالا هاتفيا من موظف في أحد البنوك لتبليغه بأنه تم التحفظ على أمواله، مؤكداً أنه هو وماله مِلك بلده وأهل بلده».

وأضاف أن «الشعبيين والفلاحين والصعايدة قد ما بيحطوه في البنك على قد ما بيسيبوا في بيوتهم»، قائلاً «مستورة».

كان محمد رمضان قد طرح الأسبوع الماضي أغنية «فيرساتشي».

وتقول كلماتها: «في البنك بيسألوا من أين لك هذا مبردش عليهم غلاسة بغلاسة ورق كتير هات أساتك ودباسة».