يارا تطرح “يمرّني طاريك” رابع أغنيات ألبوم “غير الناس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت النجمة اللبنانية يارا أغنية جديدة بعنوان “يمرّني طاريك”، وهي رابع أغنيات ألبومها الخليجي لعام 2021 “غير الناس”، والذي تُصدر أغنياته تباعًا عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

أغنية “يمرّني طاريك” جاءت بقالب رومانسي، من كلمات سلطان بن سهيل (السلطان)، وألحان أدهم وتوزيع نور هاشم.

وأعلنت يارا عن صدور الأغنية من خلال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي قائلةً: “يمكنكم الآن مشاهدة “يمرّني طاريك” أغنية جديدة من ألبوم “غير الناس” على قناتي اليوتوب الرسمية”.

نفيد بالذكر أن ألبوم يارا الجديد “غير الناس” يضم سبع أغنيات باللهجة الخليجية وأغنية عراقية، وطرحت منها 4 أغنيات حتى الآن وهي “غير الناس”، و”ما ودعوني”، و”على المكشوف”.