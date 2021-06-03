انفصال نجم “فريندز” ماثيو بيري عن خطيبته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ ماثيو بيري، نجم مسلسل “فريندز”، محبيه بخبر انفصاله عن خطيبته مولي هاورتز، بعد مرور 7 أشهر من الخطوبة.

وفي بيان أصدره لمجلة “بيبول”، اكتفى النجم الأميركي بإعلان خبر انفصاله من دون توضيح أي تفاصيل، إذ قال: “في بعض الأحيان لا تسير الأمور على ما يرام وهذا هو ما حدث، آمل لمولي أطيب التمنيات”.

وحسبما ذكر موقع “إي أونلاين”، على الرغم من إعلان خبر فسخ الخطوبة في بيان للمجلة، فلم يعلن ماثيو (51 عاماً) انفصاله عن مولي (29 عاماً) على حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد.

يأتي خبر الانفصال بعد أيام قليلة من مشاركة ماثيو في حلقة “لم الشمل” لمسلسل “فريندز”، وكان النجم الأميركي قد بدأ ارتباطه بمولي عام 2018، قبل أن يتم رصدهما معاً لأول مرة في ديسمبر 2019، بأحد مطاعم غرب هوليوود.

ولم يتضح حتى الآن السبب الرئيسي وراء الانفصال، كما لم يرد المتحدث الرسمي باسم ماثيو على طلب المجلة للتعليق، إلا أنه حتى فترة قريبة بدت الأمور جيدة بين الثنائي، وكان ماثيو سبق ووصف مولي بأنها “أعظم امرأة على وجه الأرض”، ووصف نفسه بالمحظوظ بها.

جدير بالذكر أن نجم “فريندز” لم يتزوج من قبل، وسبق أن ارتبط بالممثلة الأميركية ليزي كابلان لمدة 6 سنوات قبل الانفصال عام 2012.