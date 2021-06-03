وليد توفيق يكشف سبب اختفائه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طمأن الفنان اللبناني وليد توفيق جمهوره ومحبيه عبر “السوشيال ميديا”، وكشف سبب اختفائه عن الأضواء خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنه بخير وبصحة جيدة، لكنه منهمك في عمل جديد سيطرحه قريباً.

ونشر وليد توفيق مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، قال فيه: “صباح الخير، لكل اللي عم بيسأل عليا الفترة الماضية وبيدقوا لي وما برد عليهم، أنا بخير وبصحة جيدة الحمد لله، ولكني مشغول في الاستوديو عشان عمل جديد قريباً، والآن هبدأ رياضتي”.

يذكر أن الفنان اللبناني وليد توفيق كان قد صرح بأن لديه عتاباً على الفنان المصري هاني شاكر، بسبب قيام الأخير بطرح أغنيته الجديدة “بقالي كتير”، بعد فترة قصيرة جداً من طرحه أغنيته اللبنانية “كيف بتنسي”، والتي هي من ألحانه، ما أثر في نجاحها.

من جانبه، أكد وليد توفيق أنه لا يخاف من التقدم في العمر، معتبراً أن كل سن لها جمالها، وقال في تصريحات صحفية: “أنا ربيت مع الناس، وهم الذين يمنحونني الدفء والاندفاع لأقدم أكثر”.

وأضاف: “العمر بالقلب، وأنصح كل شخص بتحسين طريقة الحياة، إذا استسلمت للعمر تشعر بالكبر، ولكن من الجميل أنك تكبر وتحافظ على جسمك وعلى صوتك”.