نوال الزغبي تثير جدلاً بتغريدة “غامضة” عن “الفنان الحقيقي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحدثت النجمة اللبنانية، نوال الزغبي، حالة من الجدل بين الجمهور على “تويتر”، وذلك بعد تدوينها تغريدة غامضة عن “الفنان الحقيقي”، دون أن تسمي أحداً من الفنانين، تاركة الجمهور كي يتوقع كيفما يشاء ما تقصد.

وكتبت الزغبي، قائلة إن الفنان الحقيقي، هو الذي يستطيع اختيار أغانٍ حقيقية تعيش مع الجمهور عبر الأجيال المتعاقبة، ويستطيع من خلال أغانيه أن يصل بإحساسه وصوته ليخرق القلب، فضلاً عن الموهبة في الأداء.

ووسط حالة من التفاعل، انقسم الجمهور حول ما قصدته الزغبي، فالبعض اعتبر حديثها بشكل عام دون أن تقصد أحداً بعينه، وذلك بسبب الحالة العامة التي تشهدها الساحة الغنائية ربما هذه الفترة، بينما أكد البعض أن حديثها جانبه الصواب، وأننا بحاجة لاسترجاع الحالة الفنية القديمة، وترك أغانٍ تعيش مع الجمهور، لاسيما أن الزغبي نفسها لها أغانٍ قديمة لازالت تحفظ عن ظهر قلب.

الجدير ذكره أن نوال الزغبي طرحت مؤخرًا أغنيتين جديدتين باللهجة المصرية؛ الأغنية الأولى بعنوان “أسعد لحظة” من كلمات ملاك عادل وألحان مصطفى العسال وتوزيع الهامي دهيمه، والأغنية الثانية بعنوان “بكلم حالي” من كلمات وألحان صلاح الكردي وتوزيع ريمي مراد.