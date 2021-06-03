رئيس البنك المتحفظ على أموال محمد رمضان بمصر يكشف السبب القانوني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مسؤول مصرفي رفيع المستوى، الخميس، أن البنك التجاري الدولي cib تلقى إخطارًا من إحدى الجهات القضائية تطالب بتجميد أرصدة الفنان محمد رمضان بالبنك وفق قرار قضائي.

وقال شريف سامي، رئيس مجلس إدارة بنك cib، إن قانون البنوك ينص على السرية المصرفية التي لا تفصح عن أرصدة العميل، حسب صحيفة "المصري اليوم".



وأضاف "سامي" أنه بصفة عامة لا يمكن تجميد أرصدة العملاء إلا بقرار معلن من جهة قضائية ويخطر به البنك.

كان الفنان محمد رمضان أعلن تحفظ الدولة على أمواله بأحد البنوك الخاصة، مشيرًا إلى من أبلغه بذلك موظف البنك.

ونشر محمد رمضان فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام"، وقال: "صباح الخير.. صحيت النهاردة من النوم على تليفون من أحد البنوك بيبلغوني إن الدولة اتحفظت على فلوسي، ورديت عليهم وقولتلهم أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك البلد".

وأضاف: "رد عليا الموظف قال لي أنا قولت أبلغك عشان لو حبيت تشتري حاجة متتعرضش لموقف محرج، فقولتله الفلاحين والصعايدة والناس اللي زيي قد ما بيسيبوا في البنك بيسيبوا في بيوتهم.. مستورة".

وطرح محمد رمضان الأسبوع الماضي أغنية فيرساتشي، وتقول كلماتها: "في البنك بيسألوا من أين لك هذا مبردش عليهم غلاسة بغلاسة ورق كتيرهات أساتك ودباسة".