أول رد من البنك المتحفظ على أموال محمد رمضان في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الرئيس التنفيذي للبنك المتحفظ على أموال الفنان المصري محمد رمضان، إن الواقعة سيجرى الإفصاح عن تفاصيلها ببيان رسمي.

ويعد هذا أول رد رسمي من البنك الذي قال محمد رمضان إنه تحفظ على أمواله.

وقال الرئيس التنفيذي، إن البنك سيوضح بعد قليل ما أثاره الفنان محمد رمضان، من حجز البنك على أمواله، حسب ما ذكرته صحيفة "الوطن" المحلية.

وكان محمد رمضان، نشر فيديو يعلن من خلاله تحفظ الدولة على أمواله مصحوبة بتعليق منه وقوله: "أنا ومالي مِلك بلدي وأهل بلدي، اللهم لا اعتراض".

وقال محمد رمضان في الفيديو: "صحيت النهاردة من تليفون على تليفون من البنك يقولي الدولة تحفظت على فلوسك، قولتله أنا وفلوسي وبيوتي ولحم أكتافي ملك بلدي وأهل بلدي إيه المشكلة يعني".

وأضاف: "بيقولوا لي عشان متحطش في موقف محرج لما أجي استخدم الفيزا وملاقيش فلوس.. قولتله الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة اللي زي حالاتي قد ما بيحطوا في البنك قد مابيسبوا في بيوتهم، مستورة صباح الخير يامصر".