أول بيان من النيابة المصرية حول التحفظ على أموال محمد رمضان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت النيابة العامة بمصر بيانا بشأن التحفظ على أموال الفنان محمد رمضان، موضحة أنه لا اختصاص لها بذلك، والأمر متعلق بتنفيذ حكم قضائي.

كان الفنان محمد رمضان أعلن تحفظ الدولة المصرية على أمواله بأحد البنوك الخاصة، مشيرًا إلى من أبلغه بذلك موظف البنك.

ونشر محمد رمضان فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام"، وقال: "صباح الخير.. صحيت النهاردة من النوم على تليفون من أحد البنوك بيبلغوني إن الدولة اتحفظت على فلوسي، ورديت عليهم وقولتلهم أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك البلد".

وأضاف: "رد عليا الموظف قال لي أنا قولت أبلغك عشان لو حبيت تشتري حاجة متتعرضش لموقف محرج، فقولتله الفلاحين والصعايدة والناس اللي زيي قد ما بيسيبوا في البنك بيسيبوا في بيوتهم.. مستورة".

وطرح محمد رمضان الأسبوع الماضي أغنية فيرساتشي، وتقول كلماتها: "في البنك بيسألوا من أين لك هذا مبردش عليهم غلاسة بغلاسة ورق كتيرهات أساتك ودباسة".