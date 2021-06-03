محمد رمضان يعلن تحفظ الحكومة المصرية على أمواله

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الفنان المصري محمد رمضان، إنه جرى التحفظ على أمواله داخل بنك شهير بالقاهرة، حسب ما أعلن عبر حسابه على موقع "أنستقرام".

ونشر محمد رمضان فيديو يعلن من خلاله تحفظ الدولة على أمواله مصحوبا بتعليق منه وقوله: "أنا ومالي مِلك بلدي وأهل بلدي، اللهم لا اعتراض".

وقال محمد رمضان في الفيديو: "صحيت النهاردة من تليفون على تليفون من البنك يقولي الدولة تحفظت على فلوسك، قولتله أنا وفلوسي وبيوتي ولحم أكتافي ملك بلدي وأهل بلدي إيه المشكلة يعني".

وأضاف: "بيقولوا لي عشان ماتتحطش في موقف محرج لما آجي أستخدم الفيزا ومالاقيش فلوس.. قولتله الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة اللي زي حالاتي قد ما بيحطوا في البنك قد ما بيسيبوا في بيوتهم، مستورة صباح الخير يا مصر".

ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن على ما ذكره الفنان محمد رمضان.