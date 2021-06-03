شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلى تستأنف نشاطها الفنى بفيلم "براءة ريا وسكينة"مع النجمة وفاء عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة وفاء عامرعودة الفنانة حورية فرغلي للعمل وتصوير أعمالها الفنية بعد نجاح عمليتها الأخيرة، وكتبت عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "انستجرام" :"استئناف تصوير فيلم"براءة ريا وسكينة" خلال الشهر الجاري.. انتظرونا بطولتي أنا وحورية فرغلي ونجوم كتير.. إخراج عبد القادرالأطرش وتأليف أحمد عاشور".



حورية فرغلي

وخرجت الفنانة حورية فرغلى على متابعيها بـ"لايف" أمس على صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك"، لتوجه الشكر لكل الجمهور الذى دعمها ودعا لها طوال فترة سفرها من أجل إجراء العمليات الجراحية فى أنفها بأمريكا، وأيضاً بعد عودتها، وطمأنت المتابعين على حالتها الصحية وآخر تطوراتها".

وقالت حورية فرغلى في الـ"اللايف": "كل سنة وانتوا طيبين، ميرسى أوى على كمية الرسائل اللى عمالين تبعتوهالى، شكراً على دعمكوا ليا ودعواتكوا وسؤالكوا عليا طول وأنا مسافرة وحتى بعد ما رجعت، أما تطورات العلاج والنقاهة فعاوزة أقولكوا إن أنا زى الفل، الدكتور مبسوط جداً وأنا مبسوطة جداً، حاستى الشم والتذوق رجعولى تانى وصوتى مبقاش مخنف وبقيت أنام وأنا بتنفس من مناخيرى".

وأضافت حورية: "الحمد لله يا رب، ربنا رجعلى النعمة دى تانى، أنا بس بحب اطمنكوا إن أنا زى الفل وعندى كمية طاقة كبيرة أوى وأنا داخلة على شغل كتير، هتبقى مفاجأة بالنسبة ليكوا وأنا دايما معوداكوا أن مش بعمل حاجة عادية".