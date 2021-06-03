شكرا لقرائتكم خبر عن أحبت زوجة أبيها و نامت فى التصوير بسبب محشى عبلة كامل..عيد ميلاد وفاء صادق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة وفاء صادق بعيد ميلادها، اليوم الخميس، حيث أنها من مواليد 3 يونيو ووالدها المخرج عادل صادق، وبمناسبة عيد ميلادها تعرف على تفاصيل علاقتها مع زوجة أبيها الفنانة زيزى البدراوى وحكاية نومها أثناء تصوير مسلسل " لن أعيش في جلباب أبى" بسبب محشى النجمةعبلة كامل.

فى فيديو يعود لعام 2019 تحدثت الفنانة وفاء صادق في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" إن أكثر سيدة أحبتها من بين زوجات والدها المخرج الراحل عادل صادق، كانت الفنان الراحلة زيزى البدراوى وأن الثنائى أخفيا عنها انفصالهما لمدة 15 يوما وأن والدها تزوج من الفنانة زيزى البدراوى عقب تعاونهما فى فيلم "حبى فى القاهرة".

وقالت:" عندما كنت أذهب لمنزل زيزى البدراوى، كانت ترتدى دبلتها حتى لا أعلم بانفصالهما، وأن سبب انفصال والدها عن زيزي البدراوى، هو اختلاف طباعهما رغم حبهما".

وكشفت الفنانة وفاء صادق، عن كواليس مسلسل "لن أعيش في جلباب أبى" في إحدى اللقاءات التليفزيونية السابقة، قائلة، إن نجاح المسلسل بسبب الحالة الحلوة التي وصلت لنا عن طريق المخرج أحمد توفيق والفنان نور الشريف والفنانة عبلة كامل وسهير البارونى، لأنهم وصلوا لينا أننا عيلة بجد مش موضوع اننا بنعمل مسلسل وخلاص.

وأضافت: "الأكل اللى كان موجود في "فرح سنية" كله أكل بيتى لأنه معمول فعلا في بيوت عبلة كامل وسهير البارونى وفنانين آخرين، والمخرج أحمد توفيق قرر ميكونش في غداء في يوم التصوير ده عشان نكون جعانين وناكل بجد زى ما طلعنا في الكاميرا.

وعن العمل مع عبلة كامل قالت: "فظيعة بجد وكانت أكنها أمنا بالظبط مش مجرد تمثيل، وفى مرة، قررت أنها هتجيب لينا الغداء من البيت وميكونش في غداء تبع الإنتاج، وكانت المفاجأة أن كل الأكل عبارة عن بتنجان بكل أصناف سواء مسقعة أو محشى وغيره، وكانت طعمه جميل جدا، ولكن بسببه كلنا نمنا ساعتين، واضطر المخرج أحمد توفيق يصحينا بعد كده".