بعد الحجز على أمواله.. أزمات محمد رمضان عرض مستمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أحدث الفنان محمد رمضان ضجة كبيرة بعد نشره مقطع فيديو عبر حسابه بموقع إنستجرام، يعلن من خلاله الحجز على أمواله.

وقال "رمضان": "صحيت النهاردة على تليفون من البنك، بيقولي استاذ محمد رمضان الدولة تحفظت على فلوسك، قلت له مفيش مشكلة أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي".

وتابع: "الناس الفلاحين والشعبيين اللي زي حالاتي قد ما بيحطوا في البنك قد ما بيسيبوا في بيوتهم، مستورة، وصباح الخير يا مصر".

وكشف مصادر مصرفية سبب الحجز على أموال رمضان، وقالت لمصراوي إن القرار ليس تحفظاً كما قال الفنان، وإنما حجز متعلق بحكم قضائي خاص بقضية الطيار أشرف أبواليسر.

وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية قضت في 7 أبريل الماضي بإلزام رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبواليسر عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".

هذه الأزمة لا تعد الأولى في أزمات الفنان الشاب الذي اعتاد أن يتصدر التريند، ليس فقط بأعماله ولكن بأزماته خاصة في الآونة الأخيرة.

ومن أبرز ازمات محمد رمضان:

أثار المشهد الذي قدمت به شخصية الفنان الراحل إسماعيل ياسين، خلال أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "موسى"، جدلا كبيرا، خاصة مع تعمد "رمضان" عدم تقديم اعتذار لما بدر منه في حق نجم الكوميديا الكبير إسماعيل ياسين.

وظهر الممثل الشاب عبدالرحمن أبو ليلة مؤديا شخصية الفنان الراحل إسماعيل ياسين، في المسلسل، وهو يحاول الخروج من محل لبيع الكرافتات، بدون دفع ثمن المشتريات، قبل أن يوقفه "موسى-محمد رمضان"، ويجبره على الدفع.

وبسبب المشهد المسيء، تصاعدت حالة الغضب عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وتقدمت حفيدة الفنان الراحل إسماعيل ياسين بشكوى رسمية إلى نقابة المهن التمثيلية، وأعلن الشاعر أيمن بهجت قمر عن رفع دعوى قضائية ضد الفنان محمد رمضان.

ومن جهته أعاد رمضان نشر مقطع فيديو للمشهد الذي أثار الجدل، موضحا أن من ظهر بالمسلسل، هو نصاب حاول استغلال الشبه بينها وبين الفنان اسماعيل ياسين، للنصب على "موسى".

وما زاد من سخونة الازمة، أن بطل "موسى" وهو الفنان محمد رمضان، سبق وآثار منذ 4 سنوات الجدل حول أفلام الفنان الراحل إسماعيل ياسين، وقال "أنا ضد أفلام إسماعيل ياسين الله يرحمه، التي قدمها عن الجيش".

الطيار الراحل أشرف أبو اليسر

المفارقة هنا أن أزمة مشهد الفنان الراحل إسماعيل ياسين، جاءت بعد ساعات من رحيل الطيار أشرف أبو اليسر، الذي كان قد دخل في نزاع مع الفنان محمد رمضان، ووصل إلى ساحة القضاء

وتعود تفاصيل الأزمة إلى 14 أكتوبر 2019 عندما نشر محمد رمضان فيديو من داخل قمرة قيادة طائرة أثناء سفره إلى السعودية، وكتب: "في تجربة هي الأولى من نوعها.. هنقوم نسوق الطيارة"، وأمسك بعض الأجهزة الخاصة بقيادة الطائرة.

وبعد نشر الفيديو عاقبت وزارة الطيران المدني المصرية الطيار أشرف أبو اليسر بالحرمان من عمله مدى الحياة، وأقام الراحل دعوى قضائية مطالبا محمد رمضان بدفع تعويض عن الأضرار التي لحقت به

وعقب صدور الحكم مؤخرا بإلزام محمد رمضان بدفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه، ظهر النجم الشاب في مقطع فيديو عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، وهو داخل حمام السباحة، ويقذف بالدولارات من حوله، وهو ما أثار حفيظة الكثيرين، وفسروا ذلك أنه استهزاء بالحكم

ومع رحيل الطيار أشرف أبو اليسر، حاصرت الفنان محمد رمضان الإتهامات، بأنه المسؤول عن الأمراض التي عانى منها الراحل، والتي أدت إلى الوفاة.

عمرو أديب

بدأت المواجهة بين الفنان محمد رمضان والإعلامي عمرو أديب، في مارس الماضي بعد تعرض الشاب يوسف عمر، لإصابة كبيرة خلال مشاركته في تصوير إعلان يقوم ببطولته النجم الشاب، إذ تحدث أديب في برنامجه "الحكاية" عن الواقعة، وقال "دورنا هو تسليط الضوء على هذا الفنان الشاب الذي تعرض للإصابة وليس إلقاء الضوء على (نمبر وان)، وإعلام بلدك ليس ضدك ومحدش عملك نمبر وان غير إعلام بلدك".

و جاء رد أديب على رمضان الذي عبر عن استيائه من هجوم الإعلام عليه، بعد حادثة الانفجار التي شهدها موقع التصوير.

وبعد صدور الحكم القضائي في قضية الطيار أشرف أبو اليسر، وظهور محمد رمضان في حمام السباحة، وجه عمرو أديب حديثه إليه، وقال "يا نمبر وان انت لم تلاحظ إن لك سنة بتعمل مصايب، على فكرة ليس فقط أنت يا محمد تمتلك المال، هناك ناس لديها مال أكثر منك بـ 100 مرة، ولكن لا يقومون بذلك يا محمد إحنا اللي بنحسبه موسى طلع فرعون".

من جانبه قابل محمد رمضان هجوم عمرو أديب بطريقة أكثر استفزازا حيث نشر فيديو له من مسلسل الاسطورة، أثناء توبيخ أحد الممثلين وتضمن جملة بصوت عمرو أديب قبل أن يرد عليه محمد رمضان بلا اهتمام: "بس يا بابا".

من جانبه، أعلن عمرو أديب عن مقاضاة الفنان محمد رمضان، وعبر برنامجه رد على فيديو رمضان قائلا "لو محدش رباك أنا هعرف أربيك، والبلد دي فيها قانون يسري على الجميع".

عمرو يوسف

دخول محمد رمضان على خط أزمة مسلسل "الملك" الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو يوسف، و تقرر إيقافه لحين دراسته تاريخياً، أثار جدلا واسعاً، إذ أعلن عن استعداده لبطولة فيلم عن الملك أحمس، سيطل في 2023، الأمر الذي تسبب في إثارة غضب عدد كبير من الممثلين تضامنا مع زميلهم الفنان عمرو يوسف، الذي يجسد شخصية "أحمس" في المسلسل.