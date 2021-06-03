مع اقتراب عرض "كوكو شانيل".. قصة عودة شيريهان للتمثيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"عمل شاق" بتلك الكلمات وصفت الفنانة شيريهان المسرحية الإستعراضية "كوكو شانيل"، في أول تعليق لها على طرح المستشار تركي آل الشيخ برومو العمل المقرر طرحه عبر منصة "شاهد"، بالتعاون بين هيئة الترفيه السعودية و شركة العدل جروب.

ويأتي تعليق الفنانة شيريهان، بعد ما يقرب من خمس سنوات على الإعلان عن عودتها، كانت خلالها العودة والمسرحية التي تتناول سيرة حياة مصممة الأزياء الفرنسية، مثار جدل واسع وأقاويل متعددة، وشكوك حول تقديمها أيضا.

وكانت البداية في نهاية عام 2016، عندما تعاقدت شريهان مع شركة العدل جروب بعد غياب 15 عامًا عن الوسط الفني لأسباب صحية، وكان من المقرر أن تقدم 13 مسرحية استعراضية مصورة عن شخصيات نسائية أثّرت في التاريخ، من بينهنّ الممثلة والمغنية الأمريكية مارلين مونرو، ومصممة الأزياء الفرنسية كوكو شانيل، وماري، وكولن، ورابعة العدوية، وحتشبسوت، وانديرا غاندي.

وفيحفل كبير شهد أول ظهور بالوسط الفني للفنانة شريهان بعد غياب، تم الكشف عن تفاصيل المشروع، والإعلان تقديم العروض على مسرح موفنبيك، وتعرض حصريّا بعدها على شبكة قنوات DMC، إلا أن المشروع توقف بعد تصوير مسرحية واحدة، وهي "كوكو شانيل"، وتعددت الأقاويل عن صعوبة عودة شريهان بسبب حالتها الصحية.

عام 2019 تردد عرض المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض، وعلق على ذلك مؤلفها الكاتب مدحت العدل في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، وقال: "غير صحيح بالمرة، لاجديد في هذا الأمر حاليا، وفيما يخص مسرحية (كوكو شانيل)، قد تم تصويرها من فترة طويلة، ولوكان هناك جديدا بالفعل لن أخفيه".

وأكدوقتها عن بدء شريهان العمل على مسرحيات "بديعة مصابني" من تأليف مريم نعوم، وإخراج محمد ياسين، و"شجرة الدر" للمؤلف محمد أمين راضي.

وفينوفمبر 2020 كشف المنتج جمال العدل عن وجود عروض من عدة قنوات منها mbc لعرض "كوكو شانيل" بمناسبة احتفالات رأس السنة.

وفي مارس 2021 كشفت الفنانة شريهان عبر صفحتها في موقع "تويتر" عن موقفها من المشروع، وكتبت "ستعرض مسرحية الأسطورة كوكو شانيل، قريبا جدا على قناة من أعظم وأقوى القنوات في الشرق الأوسط، عقدي مع شركة العدل جروب، انتهى منذ سنوات وفترة طويلة جدا، ولم يسفر عنه إلا مسرحية واحدة فقط، وهي كوكو شانيل".

وفي أول تعليق للفنانة شريهان على طرح برومو المسرحية أمس الأربعاء، كتبت عبر حسابها على تويتر: "‏عمل شاق، أتمنى أن ينال إعجاب جمهور الـ mbc ‎ في جميع أنحاء العالم وجمهوري الحبيب. ألف مبروك".

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة السعودية للترفيه، قد أعلن عن عودة النجمة الكبيرة شريهان للأضواء بعد غياب عدة سنوات على الشاشة عبر منصة "شاهد vip" برعاية هيئة الترفيه.

ونشر آل الشيخ، فيديو شريهان عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ترقبوا ‏عودة النجمة الكبيرة شريهان للأضواء بعد غياب سنين، في عمل مميز على منصة شاهد برعاية هيئة الترفيه".

مسرحية "كوكو شانيل" من تأليف مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري، ويشارك مع شريهان في بطولتها أيمن القيسوني، وإنجى وجدان، وتقدم به 9 استعراضات غنائية، وضع ألحانها الملحن إيهاب عبد الواحد.