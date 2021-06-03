محمد شاهين.. وافقت على الغناء مع حمو بيكا من أجل "لقمة العيش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تقديم المطرب محمد شاهين مجموعة من أغاني المهرجانات، وآخرها "اتنين وحوش" مع المطرب مينا عطيه، وضعه في دائرة الاتهامات، خاصة بعد أن غنى في ألبومه "ده اللي جاي"، مع أبرز الشعراء والملحنين، منهم أمير طعيمة، وعزيز الشافعي، وأحمد المالكي.

المطرب محمد شاهين دافع عن نفسه في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، وقال: " أنا أقدم ما هو سائد ومطلوب حاليا، ولا أنكر أني أفعل ذلك من باب "قلة الحيلة"، خاصة في ظل عدم وجود الحفلات".

وعن تعاونه مع حمو بيكا، قال: "كان وبمنتهى الصراحة أيضا الهدف البحث عن "لقمة العيش"، وعندما عرض فكرة مشاركته تقديم مهرجان "قلبي شايل وجع"، وافقت وقمت بالتسجيل على هذا الأساس، لكن فوجئت أنه طرحها بدون علمي، ودون الاتفاق على حقوقي، وتم حذفها بالفعل من موقع يوتيوب".

شاهين طرح الفترة الماضية أكثر من أغنية مهرجانات، منها "اتنين وحوش"، و"كله طار في المطار"، و"100 هزة".