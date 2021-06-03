"ديدو" يتجاوز ١٠ ملايين جنيه بعد ٣ أسابيع بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تجاوزت إيرادات الفيلم الكوميدي "ديدو" ١٠ ملايين جنيه، وذلك بعد ٣ أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي

وحقق الفيلم حتى الآن إيرادات قدرها ١٠ ملايين ٤٤ ألف ٥١٠ جنيه.

ويتنافس الفيلم مع ٣ أفلام أخرى هي "أحمد نوتردام" لرامز جلال، و"للإيجار" لخالد الصاوي، و"ثانية واحدة" لدينا الشربيني.

وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء، والعمل بطاقة استيعابية قدرها ٢٥٪؜، تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

فيلم "ديدو" بطولة كريم فهمي، حمدي الميرغني، محمد ثروت، هدى المفتي، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف.