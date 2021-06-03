"ديدو" يتجاوز ١٠ ملايين جنيه بعد ٣ أسابيع بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
تجاوزت إيرادات الفيلم الكوميدي "ديدو" ١٠ ملايين جنيه، وذلك بعد ٣ أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي
وحقق الفيلم حتى الآن إيرادات قدرها ١٠ ملايين ٤٤ ألف ٥١٠ جنيه.
ويتنافس الفيلم مع ٣ أفلام أخرى هي "أحمد نوتردام" لرامز جلال، و"للإيجار" لخالد الصاوي، و"ثانية واحدة" لدينا الشربيني.
وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء، والعمل بطاقة استيعابية قدرها ٢٥٪، تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.
فيلم "ديدو" بطولة كريم فهمي، حمدي الميرغني، محمد ثروت، هدى المفتي، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف.