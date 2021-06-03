شرط وحيد لاستمرار كومان في تدريب برشلونة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 يونيو 2021 04:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

قالت وسائل إعلام إسبانية، إن الهولندي رونالد كومان سيبقى مدربا لبرشلونة بعد فشل رئيس النادي، خوان لابورتا، في العثور على مرشح مناسب لتعويضه.

ونقلت صحيفة “أس” عن إذاعة “كادينا سير” الكتالونية أن كومان سيستمر مع برشلونة حتى نهاية عقده الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس برشلونة يفضل اللعب بأسلوب مستقر على الملعب، وقرر الاحتفاظ بكومان بشرط أن يلعب الفريق بتشكيل 4-3-3 وبأسلوب هجومي أكثر.

وقالت الصحيفة إن لابورتا، المشغول بمحاولة إبقاء النجم الأرجنتيني ليو ميسي في الفريق، فشل في العثور على مدرب يعوض كومان، ما دفعه إلى الموافقة على استمرار مدرب هولندا وفالنسيا السابق في منصبه.

وكان كومان أكد في وقت سابق أنه “يرغب في الاستمرار” في تدريب النادي الكاتالوني الموسم المقبل، على الرغم من النتائج المتباينة المحققة هذا الموسم وخروجه من صراع المنافسة على لقب الليغا والاكتفاء بكأس الملك.

وتعاقد برشلونة مع كومان بعد موسم تعرض فيه لخسارة مذلة أمام بايرن ميونيخ الألماني 2-8، الأمر الذي دفع بنجم الفريق ميسي لطلب الرحيل في ظل معاناته مع الإدارة السابقة لجوزيب ماريا بارتوميو.

ودافع كومان عن حقبته بالقول “من الهام أن نحلّل الموسم بأكمله. يجب أن نعرف كيف كان الفريق عندما جئنا وما تحقق هذا الموسم برغم الصعوبات التي كانت لدينا”.

يذكر أن برشلونة تعاقد مع المهاجم الأرجنتيني المخضرم سيرخيو أغويرو، المنتهي عقده مع مانشستر سيتي بطل الدولي الإنكليزي لكرة القدم.

وحل برشلونة ثالثا في الدوري المحلي وخرج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الفائت.