فيفيان انطونيوس لـ”صوت بيروت انترناشونال”: المشاهدون سيحبون ثنائية ماريتا الحلاني ومحمد قيس في “حكايتي”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 يونيو 2021 04:13 مساءً - منذ ساعتين

لمست فيفيان انطونيوس الشهرة والنجومية في سن مبكر من خلال مشاركتها في بطولات اهم المسلسلات اللبنانية منذ 20 عاما تقريبا. لكنها توقفت فجأة عن العمل وقررت ان تؤسس عائلة فتزوجت وانجبت اربعة اولاد، من ثم عادت الى الفن عبر ادوار مدروسة وآخرها كان حلولها ضيفة شرف في مسلسل “للموت” الذي عرض في رمضان الماضي من انتاج “ايغل فيلمز”، كما تخوض تجربة جديدة حالياً حيث تصور مسلسلاً درامياً من تأليفها وانتاج شركة “مروى غروب” بعنوان “حكايتي” بطولة ماريتا الحلاني ومحمد قيس ومجموعة من نجوم الشاشة اللبنانية، فماذا تقول لـ”صوت بيروت انترناشونال” عن هذا العمل؟: هذا المسلسل عندما انطلقنا بتصويره كان اسمه “الحي الشعبي” لكن بما ان اغنية “التتر” التي تؤديها ماريتا الحلاني اسمها “حكايتي” فارتايت مع المنتج مروان حداد ان يكون هذا هو اسم المسلسل والاغنية رائعة كرّمنا بها الفنان عاصي الحلاني الذي كتبها ولحنها.

وعن خوضها للمرة الاولى تجربة التأليف تقول: مسلسل “حكايتي” يعتبر التجربة الاولى لي وحدي لكنني قبل سنوات شاركت في كتابة اكثر من عمل درامي مع لورا خباز وهما “شوارع الذل” و”الى يارا”” اما مسلسل “حكايتي ” فقد طلبه مني المنتج مروان حداد وقصته مستوحاة من المسلسل المكسيكي “ماريا مرسيدس” لكنني انطلقت فقط من الفتاة التي تبيع الزهور في الشارع انما رسمت خطوط درامية مختلفة والعمل مؤلف من 60 حلقة وسيعرض على قناة الجديد في الخريف المقبل . وانا العب دور والدة “ماريتا” التي اعتبرها مثل ابنتي فعليا وانا ادربها على التمثيل منذ فترة طويلة وقد نجحت في مسلسل “2020” وايضا محمد قيس انسان مجتهد واحترمه جدا واعتقد انه سينجح في اطلالته التمثيلية الاولى بسبب مثابرته وتعبه والناس ستحب ثنائية ماريتا الحلاني ومحمد قيس.

وعن دورها في مسلسل “للموت” اكدت فيفيان أنها قبلت أن تطل كضيفة شرف في العمل نظراً لثقتها بالمخرج فيليب اسمر لانه يظهرها بأبهى صورة والشخصية العمياء والمشوهة التي قدمتها في “للموت” كتبت في ارشيفها اذ لا يصح للممثل دائما مثل هذه الادوار التي تدخل في ارشيفه.

توضح فيفان انطونيوس انها عاشت الشهرة والنجومية في لبنان منذ سنوات طويلة: لا يزال الناس يتذكرون ادواري في “طالبين القرب” مثلا وعندما غبت وتزوجت وانجبت سعدت بهذا القرار لان العائلة عندي هي الاساس وحالياً اولادي يشاركونني في أعمالي كممثلين وهم موهوبون.

اما عن الاعمال التي تابعتها في الفترة الماضية قالت شاهدت 2020 و”للموت” وايضا مسلسل “راحوا” واردد دائما اغنية التتر التي ادتها نانسي عجرم كما احب كارين رزق الله والكاتبة كلوديا مرشليان وانا من المؤيدين للمسلسل اللبناني البحت رغم ان الميزانية التي تخصص له ليست كبيرة لكن يجب المحافظة على هذه الاعمال.