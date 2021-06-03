الاثنين.. نوال الزغبي في ضيافة IT’S SHOW TIME

محمد الفلاح - الخميس 3 يونيو 2021

تحل المطربة اللبنانية نوال الزغبي ضيفةً على برنامج It’s Show time، الذي تقدمه الإعلاميتان مها الصغير ودينا حويدق، يوم الاثنين المقبل.

تتحدث "الزغبي" خلال اللقاء عن ألبومها الجديد، و"الميني ألبوم" الذي يتضمن 4 أغنيات، فضلًا عن كواليس تصوير الكليب، وتفاصيل أعمالها خلال الفترة المقبلة.

كما تكشف كواليس استقالتها من نقابة الفنانين المحترفين فى لبنان، بعدما طلبت النقابة من أعضائها عدم التعرض للأحزاب والتيارات السياسية، حيث تتحدث عن الأسباب الحقيقية لهذه الاستقالة، والحالة الوحيدة التي قد تجعلها تتراجع عن هذا القرار وتعود للنقابة مرة أخرى.

يذكر أن its show time برنامج فني متخصص يركز علي صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون.

كما يرصد الجديد في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عالم الموضة ومواقع التواصل الأجتماعي.

يعرض البرنامج على قناة cbc من السبت إلي الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقدمه مها الصغير ودينا حويدق.