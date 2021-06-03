شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى يتعاون مع سعد لمجرد فى ديو غنائى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المطرب التونسى صابر الرباعى عن تعاونه مع المطرب سعد لمجرد فى أغنية جديدة على طريقة الديو، ونشر صورة من كواليس وتحضيرات الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورة تجمعه بالشاعر والموزع الموسيقي والمطرب المغربي ريدوان، وعلق على الصورة قائلاً: "قريبًا جدًا مع إخواتي سعد لمجرد وريدوان.

من ناحية أخرى يضع صابر الرباعى اللمسات النهائية والأخيرة لألبومه الجديد والذى يضم مجموعة من الأغانى بين اللهجة التونسية والمصرية، ويتعاون فى الألبوم مع عدد من الشباب في صناعة الأغاني ومنهم المطرب مدين والذي يتعاون معه لأول مرة في مشواره الغنائي، والشاعر الغنائي هاني عبد الكريم، كما يتعاون مع كل من المحلن وليد سعد، والشاعر الغنائي هشام صادق، والشاعر وليد الغزالي، والموزعين الموسيقيين كريم عبد الوهاب، وأحمد عبد السلام، وغيرهما.

يذكر أن أخر أعمال الفنان صابر الرباعى كليب جديدًا بعنوان "المعطف"، والأغنية من كلمات كريم العراقى، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع موسيقى ميشال فاضل وإشراف عام خالد أبو منذر، والكليب من إخراج وليد ناصيف، وتم تصوير كليب "المعطف" فى بيروت، حيث استمر التصوير لمدة ثلاثة أيام استخدمت فيها.