شكرا لقرائتكم خبر عن ماثيو بيري يعلن انفصاله عن خطيبته التي تصغره بـ20 عامًا: اتمنى لها الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم العالمي ​ماثيو بيري​ انفصاله عن خطيبته ​مولي هورويتز​ التي تصغره بأكثر من 20 عاما، وذلك بعد 7 أشهر فقط على طلب يدها للزواج، حيث أصدر بيان يقول به :" في بعض الأحيان لا تنجح الأمور وهذا الأمر واحد من الأسباب وأنا اتمنى لمولي الأفضل دائماً"، وفقا لشبكة cnn.

يأتي خبرالانفصال بعد ان انتشرت أخبار تفيد أن ماثيو يستخدم تطبيقات إلكترونية لمواعدة شابات صغيرات في السن على الرغم من انه مرتبط بخطيبته مولي.



ماثيو بيري وخطيبته السابقة

وارتبط ماثيو بيري ، 51 عامًا ، وهورويتز ، 29 عامًا ، في عام 2018 وتم خطبتهما نوفمبر العام الماضي، حيث قال وقتها في تصريحات له :"قررت أن أخطب". "لحسن الحظ ، كنت علي علاقة بأعظم امرأة على وجه الكوكب في هذا الوقت".

يذكر أن ظهور ماثيو بيري في حلقة لم الشمل من Friends جاء مثيرا للجدل، حيث حافظ على الهدوء وقلة الكلام، مما أثار قلق جمهوره، وقال مصدر مقرب من ماثيو بيري لصحيفة The Sun أن غموضه خلال الحلقة كان نتيجة جراحة الأسنان الطارئة التي احتاجها قبل ساعات من موعد تصوير حلقة لم الشمل.

وشارك فى مسلسل "Friends" كل من جينيفر أنستون "ريتشل"، كورتنى كوكس "مونيكا"، ليزا كودرو" فيبى"، ديفيد شويمر"روس"، مات لوبلانك "جوي"، وماثيو بيرى "تشاندلر"، ويحكى المسلسل قصة 6 أصدقاء يسكنون فى شقتين متجاورتين فى مدينة نيويورك.