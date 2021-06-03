شكرا لقرائتكم خبر عن صوفي تيرنر تنضم لسلسلة The Staircase لسرد قضية مايكل بيترسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت النجمة العالمية صوفي تيرنر، صاحبة الشخصية الشهير سانسا ستارك في مسلسل Game Of thrones، إلى فريق عمل السلسلة الوثائقية The Staircase، التي ستعرض عبر منصة HBO Max، بداية من العام المقبل بحسب بعض التقارير التي كشف عنها القائمين على المسلسل.

المسلسل مبني على مسلسلات وثائقية تحمل نفس الاسم بالإضافة إلى كتب حول قضية مايكل بيترسون، التي سيقوم بتجسيدها (كولين فيرث) الذي اتهم بقتل زوجته كاثلين (كوليت) في عام 2001، وادعى أنها توفيت بعد سقوطها من على سلالم منزلهم، لكن الشرطة اشتبهت في أنه ضربها حتى الموت ونظم المشهد ليبدو وكأنه حادث، وستلعب تيرنر دور مارجريت راتليف ، إحدى بنات مايكل بيترسون بالتبني.

The Staircase بطولة النجمة العالمية صوفي تيرنر، والنجم العالمي كولين فيرث، وتوني كوليت، وباركر بوسي، وجولييت بينوش، وروزماري ديويت، ومن المقرر ان يعرض الموسم الأول في 8 حلقات.

واحتفلت تيرنر، منذ عدة اسابيع، بعيد زواجها من النجم العالمي جو جوناس، بعد قصة حب دامت لعدة سنوات طويلة، ونشرت تيرنر، مجموعة صور جديدة من كواليس حفل زفافها من جوناس، عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، لتتغزل في زوجها بمناسبة العام الثاني من زواجهما، وكتبت قائلة "ذكري زواج سعيدة لمدة عامين".