نقابة الموسيقيين في مصر تستغيث برئيس مجلس الوزراء

كتب امير فتحي في الخميس 3 يونيو 2021 02:57 مساءً - أصدر مجلس نقابة المهن الموسيقية في مصر بيانا له يستغيث من خلاله برئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور ” مصطفى مدبولي ” والدكتورة ” إيناس عبد الدايم ” وزير الثقافة والدكتور ” خالد العناني ” وزير السياحة .

وذلك لما يعانيه موسيقيين مصر من حالة بطالة وتوقف مورد رزقهم الوحيد منذ ما يقرب من عام ونصف مما أدي إلي عدم قدرتهم علي الإنفاق حتي علي أساسيات الحياة .

فجاء في بيان النقابة : ” تحملت نقابة المهن الموسيقية كل ما استطاعت وقامت بصرف إعانات للأعضاء ومازالت تضطلع بدورها من صرف المعاشات والإعانات والعلاج مع توقف مواردها من تحصيل الرسم النسبي عن عمل الأعضاء ” .

وتابع : ” وتهلل الموسيقيون فرحا بالإنفراجة الأخيرة في قرارا الفك الجزئي للحظر ولكنهم صدموا حين علموا أن الفرقة الموسيقية في المكان لا تزيد عن 3 عازفين فقط وقد كانت قبل الجائحة لا تقل عن 15 عازف ” .

وأضاف البيان : ” والمنشأة السياحية لا يرتادها أقل من مائة فرد يوميا فلن يؤثر في إزدحام المكان أن تزيد الفرقة الموسيقية إلي 10 عازفين مع الإلتزام بالتباعد والحفاظ علي التدابير الإحترازية فهناك مصلحة أولي بالرعاية من مجرد تقليل أعداد الموسيقين وهي حق الموسيقين في الكسب لحماية أسرهم من التفكك الإجتماعي ” .

واستكمل : ” دولة رئيس مجلس الوزراء وأصحاب المعالي السادة الوزراء نناشد فيكم روح الإنسانية التي تتمتعون بها وحرصكم علي خوفكم المصري الأصيل علي الأسر المصرية ” .

وختم المجلس بيانه قائلاً : ” برجاء إعادة النظر في زيادة عدد أفراد الفرق المصرية التي تعمل بالمنشآت السياحية والمصاحبة للفقرات الغنائية .. تحيا مصر وطنا آمنا للجميع وشامخا فوق كل التحديات .. وفقكم الله وسدد خطاكم ” .