رسالة شهيرة إلى محمود ياسين في ذكرى ميلاده

كتب امير فتحي في الخميس 3 يونيو 2021 02:57 مساءً - أحيت الفنانة ” شهيرة ” أرملة الفنان الراحل ” محمود ياسين ” ذكرى ميلاده التي وافقت يوم أمس الثاني من يونيو وهي الأولى بعد وفاته في شهر أكتوبر الماضي .
فنشرت شهيرة صورة لها تجمعها بزوجها الفنان الراحل عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” ظهرت بها وهي تحتضنه وتميل برأسها على كتفه .
وكتبت في تعليقها عليها : ” اليوم أول ذكرى ميلادك واحنا بدونك .. كنت أنت الكتف والضهر والسند والونس والحكمة والحنان والحب الذي لا يذبل .. أسأل الله تعالى أن تنعم بما أتاك الله من فضله .. أفتقدك كثيرُا ” .
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