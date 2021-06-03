على خطى رانيا يوسف.. منة فضالي تلجأ لمباحث الإنترنت بسبب التعليقات المسيئة

محمد الفلاح - الخميس 3 يونيو 2021

رت الفنانة منة فضالى، علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى «انستجرام» فيديو جديد لها، تعلن فيه عزمها اللجوء إلى مباحث الانترنت، بسبب التعليقات أو الرسائل غير اللائقة التى تصلها من بعض المتابعين.



وذلك بعد حملة تعليقات مسيئة تعرضت لها «فضالي» عقب نشرها لصورة جديدة وهي في حمام السباحة وترتدي مايوه كشف عن جسدها.

وكانت من ضمن التعليقات التى تعرضت لها منة: «للأسف إنتوا بقيتوا قدوة لناس كتيير والبنات بقت بتقلدكوا، راعوا ربنا في جيل بيضيع، ربنا يهديكي، فسدوا جيل كبير من البنات، ربنا يكون في عون الشباب فعلًا، اعملوا حاجة لآخرتكوا، ربنا يعدي الأيام اللي عايشينا فيها على خير والله».

وقالت «فضالي» في الفيديو الجديد: «بقالي كتير مطلعتش لايف، ومبحبش أطلع الا لو كان فى حاجة ضرورية، طبعا انتوا عارفين إننا كفنانين بنتعرض لحاجات مش لطيفة أبدا ومش محترمة خالص، سواء في التعليقات أو الرسائل، وهما بيفتكروا إن احنا كفنانين مش بنتابع الكومنتات أو الرسائل، لكن انا بتابع وبرد علي متابعيني لان دا حقهم عليا».

وأضافت «احنا بنتعرض لكلام مش لطيف مش محترم، بس دلوقتي كلكم بتسمعوا عن مباحث الانترنت، وان في زميلات لينا خدوا حقهم بالقانون، انا بقول الكلام دا لان بقالي فترة بتجيلي رسائل من ناس، مش عاوزة أغلط فيهم لكن أهلهم بيصعبوا عليا».

وتسائلت عن الأشخاص المزعجين، «مش خايفين أنهم يتحطوا في نفس الموقف، حد يغلط في والده أو والدته أو أخته، هل دا تفكير سليم أن أى حد يدخل يكتب كومنت سافل، انت كدا استفدت ايه».

وأنهت كلامها في الفيديو: «من هنا ورايح أي حد هيكتب كومنت أو هيبعت رسالة مش محترمة انا هنزلهاله على البروفايل عندى وهبلغ مباحث الانترنت وهاخد حقي بالقانون. الموضوع دلوقتى زاد عن حده فعلا».

يذكر أن الفنانة منة فضالي ليست الأولى التى تعانى مؤخرًا من التعليقات المسيئة، فالفنانة رانيا يوسف قد تعرضت مؤخرًا لحملة انتقادات واسعة تبعها تعليقات وهاشتاجات مسيئة جداً، بعد نشرها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى «انستجرام» لصورة تجمعها مع رئيس نادى برشلونة خوان لابورتا.

ونشرت الفنانة رانيا يوسف العديد من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، التي تناولتها بتعليقات بذيئة على صورها مع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، مهددة أصحاب الحسابات التي تتداول "الهاشتاغ المسيء".