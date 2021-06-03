حورية فرغلي لجمهورها: «أنا بخير وحاستي الشم والتذوق رجعولي تاني»

محمد الفلاح - الخميس 3 يونيو 2021

اركت الفنانة حورية فرغلى متابعيها بـ«لايف» على صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»، لتوجه الشكر لكل الجمهور الذي دعمها ودعا لها طوال فترة سفرها من أجل إجراء العمليات الجراحية في أنفها بأمريكا، وأيضًا بعد عودتها، وطمأنت المتابعين على حالتها الصحية وآخر تطوراتها.



وقالت حورية فرغلى: «كل سنة وانتوا طيبين، ميرسي أوي على كمية الرسائل اللي عمالين تبعتوهالي، شكرًا على دعمكوا ليا ودعواتكوا وسؤالكوا عليا طول وأنا مسافرة وحتى بعد ما رجعت، أما تطورات العلاج والنقاهة فعاوزة أقولكوا إن أنا زي الفل، الدكتور مبسوط جدًا وأنا مبسوطة جدًا، حاستي الشم والتذوق رجعولي تاني وصوتي مبقاش مخنف وبقيت أنام وأنا بتنفس من مناخيري».

وأضافت حورية: «الحمد لله يا رب، ربنا رجعلي النعمة دي تاني، أنا بس بحب اطمنكوا إن أنا زي الفل وعندي كمية طاقة كبيرة أوي وأنا داخلة على شغل كتير، هتبقى مفاجأة بالنسبة ليكوا وأنا دايما معوداكوا أن مش بعمل حاجة عادية».