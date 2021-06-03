نهال عنبر: الحالة الصحية لـ«دلال عبدالعزيز» تتقدم ببطء

محمد الفلاح - الخميس 3 يونيو 2021

كشفت الفنانة نهال عنبر، مسئولة الملف الطبي في نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات لها، عن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، موضحة أن هناك تقدم بطئ في الحالة، ولكن هناك أمل كبير بالله في عودة "دلال" لبيتها وحياتها وبناتها، مطالبة الجمهور بتكثيف الدعاء لها يوميًا.



الجدير بالذكر أنه حتى الآن ما تزال دلال عبدالعزيز لا تعلم بوفاة زوجها الفنان سمير غانم والذى رحل عن عالمنا يوم 20 مايو عن عمر ناهز 84 عاما، وذلك بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا.

وكانت مصادر طبية متابعة لحالة الفنانة دلال عبد العزيز، قد أكدت على تحسن حالتها الصحية، ما دفع الأطباء إلى تركها على جهاز "هاي فلو نزيل" فقط لإمدادها بالأكسجين، بدلا من جهازي "هاي فلو نزيل وباي باب"، بسبب عدم قدرتها على التنفس بشكل طبيعي.

وكانت الفنانة إيمي سمير غانم قد نشرت اليوم على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام صورة لوالدها مع دعاء له.