الموت يغيّب الفنانة المصرية تحية حافظ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الفنانة المصرية عفاف مصطفى، وفاة الفنانة المصرية تحية حافظ بعد صراع مع المرض.

ونشرت عفاف مصطفى صورة للفنانة الراحلة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلقت قائلة: "رحلت الفنانة تحية حافظ .. بعد معاناة مع مرض المرارة.. هي والدة فرح إسماعيل كتكت، وابنة الفنانة الراحلة هدى زكي، الجنازة اليوم مع صلاة الظهر من السيدة نفيسة.. الله يرحمها".

يذكر أن تحية حافظ، تنتمي لعائلة فنية، فهي ابنة الفنانة هدى زكي والكاتب صلاح الدين حافظ وحفيدة الممثل زكي إبراهيم، واعتزلت سنة 1998، وسميت تحية تيمنا بالفنانة (تحية كاريوكا) التي كانت رفيقة الأم أثناء حملها.

شاركت الفنانة تحية حافظ في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية ومنها: "أيام الرعب، سأكتب اسمك فوق الرمال، طعمية بالشطة، سرقوا أم علي، عمل إيه الحب في بابا، امرأة وظل رجل".

ارتدت الحجاب بعد الاعتزال، وعملت طوال مشوارها الفني في العديد من الأدوار بين السينما والتلفزيون والمسرح.

آخر أعمالها مسلسل "المسداوية" من تأليف محمد جلال، وإخراج أحمد النحاس، ومن بطولة ليلى نصر، وحمدي غيث، رشيدة، غادة إبراهيم عام 1998.