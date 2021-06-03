شكرا لقرائتكم تركي آل الشيخ يعلن عودة شريهان.. والنجمة: "عمل شاق" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن المستشار تركي آل الشيخ، عن عودة الفنانة الكبيرة شريهان للمسرح بعد غياب سنوات، في حدث برعاية هيئة الترفيه السعودية.

ونشر آل الشيخ برومو عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، معلقا: "ترقبوا.. عودة النجمة الكبيرة شريهان للأضواء بعد غياب سنين في عمل مميز على منصة شاهد برعاية هيئة الترفية السعودية".

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من جانبها علقت النجمة شريهان، وأعادت نشر البرومو الذي كشف عنه المستشار تركي آل الشيخ، حول عودتها للعمل الفني مرة أخرى بعد غياب سنوات وكتبت عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "عمل شاق.. أتمنى أن ينال إعجاب جمهور الـshahidvod وmbc في جميع أنحاء العالم وجمهوري الحبيب.. ألف مبروك".

وكانت شريهان قد عادت للظهور في الموسم الرمضاني الماضي، بإعلان لإحدى شركات الاتصالات، حيث لاقى الإعلان استحسان الجمهور في الوطن العربي، الذي اشتاق لفنانته المحبوبة والتي كانت ضيفة على كل بيت عربي لسنوات عدة من خلال "فوازير رمضان"، قبل أن تنقطع عن عالم الفن لسنوات طويلة.