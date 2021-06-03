شكرا لقرائتكم خبر عن مارفل تشعل حماس جمهورها بصورة جديدة من كواليس Thor Love and Thunder والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصفحة الرسمية لعالم مارفل للأبطال الخارقين، عن صورة جديدة من فيلمها الجديد Thor Love and Thunder، والتي ظهر فيها النجم العالمي كريس هيمسوورث بشخصيته Thor داخل احد مراكب الفضاء التي يقودها في عالم مارفل.

وحرصت الصفحة الرسمية لعالم مارفل عبر انستجرام، على اشعال حماس جمهورها واصفة الفيلم بأنه مزيج من الأكشن والكوميديا وسيكون العمل الجديد مريح ومناسب للجميع، موجهة الشكر لطاقم العمل والممثلين على فترة التصوير التي تخللها الكثير من الأزمات بسبب جائحة كورونا.

وكشفت بعض التقارير الأجنبية، عن انتهاء عملية تصوير فيلم Thor: Love and Thunder، بعد عدة أشهر شهدت الكثير من التعثرات؛ بسبب تفشي جائحة كورونا التي أثرت على الكثير من الأعمال السينمائية.

ووفقًا لتقرير عبر صحيفة فارايتي، فإن القائمين على فيلم Thor: Love and Thunder، أعلنوا نهاية تصوير الفيلم، بدون الإفصاح عن الموعد المحدد لعرض الفيلم في صالات السينما العالمية.



Thor Love and Thunder

وكانت عدة تقارير قد كشفت مؤخرًا عن انضمام الممثل العالمى راسل كرو إلى فريق عمل الجزء الثانى من فيلم Thor: Love and Thunder، لينضم بذلك إلى كريس هيمسورث، الذي يعيد تأدية دوره كـ إله الرعد، جنبًا إلى ناتالي بورتمان؛ وكريستيان بيل، الذي سيلعب دور الشرير في العمل.