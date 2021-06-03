شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان حماة نانسى عجرم أمس من كنيسة مار جرجس و دفن جثمانها فى بدادون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيعت أمس الأربعاء أسرة عائلة الدكتور فادي الهاشم زوج النجمة اللبنانية نانسي عجرم والدته السيدة جمال بديع نهرا التي وافتها المنية بعد صراع مع المرض

وأعلنت الاسرة عدم تقبل التعازى بشكل مباشر بسبب فيرس كورونا من أجل سلامة الأصدقاء والأقارب طالبةً من المعزّين مشاركتهم الصلاة من منازله، ولقد تم الصلاة على روحها أُقيمت في كنيسة مار جرجس، قبل دفن جثمانها في مقابر العائلة في منطقة بدادون.





وتأتي وفاة حماة النجمة اللبنانية نانسى عجرم بعدما طرحت كليب أغنيتها الجديدة "حبك بيقوى" عبر قناتها على يوتيوب، وهى أولى أغانى ألبومها الجديد Nancy10، المقرر طرحه قريبا، والأغنية من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، توزيع هانى يعقوب.

وتقول كلمات الأغنية: "حبك بيقوى مع الأيام.. حبيت خلاص مش عاوزه كلام، وحياة هوانا حبك أمانة.. مقدرش أخونها ولو بكلام.. الحب بينا بقالو زمان.. وبيقوى فينا حبيبى كمان، فى قلبى ساكن فى كل الأماكن.. أنا وأنت لينا حبيبى مكان، أنا عايشه عمرى عشان أرضيك.. وفى حضنى ليلة كمان خليك، قرب شويا خوفك عليا.. خلانى أخاف يا حبيبى عليك".

وكانت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، احتفلت منذ عدة أيام بعيد ميلاد ابنتها الكبرى "ميلا"، وشاركت جمهورها صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق: "أنتِ العيد ومعك بلّش عمرى من جديد"، لتنال الكثير من التهاني والمعايدات خلال التعليقات علي الصورة، والتي أكدت معظمها علي الشبه الكبير بين ميلا ووالدتها بشكل أكبر من شقيقاتها "أيلا وليا".